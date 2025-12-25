CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı mı kılınır?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı mı kılınır?

Regaip Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte ibadet etmek isteyen birçok kişi “Tesbih namazı nasıl kılınır?” ve “Regaip Kandili’nde tesbih namazı kılınır mı?” sorularına yanıt arıyor. Kandil gecelerinde nafile ibadetler ön plana çıkarken, tesbih namazı da en çok merak edilen ibadetlerden biri oluyor.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde tesbih namazı mı kılınır?

Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi atmosferi yüksek gecelerden biridir. Bu özel gecede ibadet etmek isteyenler sıkça "Tesbih namazı nasıl kılınır?" ve "Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılmak sevap mı?" sorularını gündeme getiriyor. Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılınmasına dair özel bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, bu geceyi ihya etmek isteyenler için güzel bir ibadet seçeneğidir. Peki, Tesbih namazı Regaip Kandili'nde kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 302 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387])

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

