CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? 16 Aralık altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, piyasadaki anlık değişimlerle birlikte sık sık güncelleniyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları öğrenmek için serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlarını karşılaştırıyor. 16 Aralık itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler, yatırım kararları açısından önem taşıyor. İşte 16 Aralık güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile piyasalardaki son durum…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.887,75 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.888,60 TL

16 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,69 (Alış) - 42,70 (Satış)

◼EURO: 50,19 (Alış) - 50,25 (Satış)

◼STERLİN: 57,10 (Alış) - 57,14 (Satış)

PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 145,02 puan artarak 11.456,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.328,64 puanı, en yüksek 11.468,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 188,99 puan ve yüzde 1,54 artışla 12.478,10 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,96, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,99 ve mali endeks yüzde 0,54 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 28'i geriledi 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 317,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 317,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5 milyon 990 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,28 bileşik getirisi yüzde 38,39 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,5912, satışta 42,7619 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,5046, satışta 42,6749 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1765 sterlin/dolar paritesi 1,3389 ve dolar/yen paritesi 154,901 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 60,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (16 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.887,80₺

▶Gram Altın Satış: 5.888,60₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.447,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.684,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.887,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.362,00₺

▶Tam Altın Alış:38.158,92₺

▶Tam Altın Satış: 38.911,48₺

▶Ata Altın Alış: 39.351,39₺

▶Ata Altın Satış: 40.343,81₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.382,87₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.425,66₺

▶Gümüş Alış: 86,42₺

▶Gümüş Satış: 86,58₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Aralık Salı günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.