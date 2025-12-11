Michel Vaujour'u hapishaneden kaçıran kimdir?

Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık sorunun cevabı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılarına her hafta binlerce lira kazandıran, ekranların en sevilen bilgi yarışmasında sorulan soru ve cevabı şöyle:

Fransa'da 1986'da hapiste olan Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve halikopterle onu kaçırmayı başarabilen kimdir?

A) Annesi

B) Karısı

C) Babası

D) Patronu

Cevap: B) Karısı

