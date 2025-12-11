CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Michel Vaujour'u hapishaneden kaçıran kimdir?

Michel Vaujour'u hapishaneden kaçıran kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. 11 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde, yarışmacıya sorulan "Fransa'da 1986'da hapiste olan Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başarabilen kimdir?" sorusunun cevabı, seyirciler tarafından merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Michel Vaujour'u hapishaneden kaçıran kimdir?

Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık sorunun cevabı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılarına her hafta binlerce lira kazandıran, ekranların en sevilen bilgi yarışmasında sorulan soru ve cevabı şöyle:

Fransa'da 1986'da hapiste olan Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve halikopterle onu kaçırmayı başarabilen kimdir?

A) Annesi

B) Karısı

C) Babası

D) Patronu

Cevap: B) Karısı

Kim Milyoner Olmak İster CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATV CANLI YAYIN

REKLAM-CASPER
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Dünya kulüpler sıralaması değişti! İlk 30'a bir Süper Lig devi daha girdi...
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı Trabzonspor'dan 'Omuz Omuza...' paylaşımı 21:49
F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü F.Bahçe'yi yenen VakıfBank liderliğini sürdürdü 21:26
Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! Zeren Spor evinde Galatasaray Daikin'i mağlup etti! 21:02
Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! Brann-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi! 20:35
Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız 20:20
Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! 20:03
Daha Eski
F.Bahçe'den santrfor operasyonu! F.Bahçe'den santrfor operasyonu! 19:58
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55
Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! 18:39