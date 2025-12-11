Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık sorunun cevabı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılarına her hafta binlerce lira kazandıran, ekranların en sevilen bilgi yarışmasında sorulan soru ve cevabı şöyle:

Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?

A) Ankara

B)Sivas

C)Burdur

D)Erzurum

Cevap: B) Sivas

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'nin yüzölçümü en geniş ili 40.838 km² ile Konya. Onu Sivas, Ankara, Erzurum ve Van takip ediyor.

