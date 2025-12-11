CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?

Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. 11 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde, yarışmacıya sorulan "Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?" sorusunun cevabı, seyirciler tarafından merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 21:53
Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?

Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık sorunun cevabı, seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılarına her hafta binlerce lira kazandıran, ekranların en sevilen bilgi yarışmasında sorulan soru ve cevabı şöyle:

Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?

A) Ankara

B)Sivas

C)Burdur

D)Erzurum

Cevap: B) Sivas

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'nin yüzölçümü en geniş ili 40.838 km² ile Konya. Onu Sivas, Ankara, Erzurum ve Van takip ediyor.

