Sahipsizler yeni bölüm izle | Star TV Sahipsizler 41. bölüm kesintisiz izle

Sahipsizler, 41. yeni bölümüyle 10 Aralık Çarşamba akşamı yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden seyirciler için 'Sahipsizler yeni bölüm konusu, özeti, fotoğrafları ve yeni bölüm izleme linki' haberimizde...

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Vahap Ağa'nın vurulmasıyla Devran büyük bir yıkım yaşar. Bu kaosu fırsat bilen Aras ise Hazar Demirci olarak sahalara geri döner. Aşiretin sermayesini çalan Aras, ağalara gönderdiği mesajla aşiretin desteğini kendine çekmek ister.

Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala'nın kendilerini reddetmesiyle yıkılır. Bala'nın geçmişi hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı olan çocuklar çabalarını sürdürür. Annesini görünce fenalık geçiren Zeliha ise hamile olabileceğinden şüphelenerek test yaptırmaya karar verir.

Vahap'ın vurulduğunu öğrenen Azize, kocasının yanında durarak aşiretin bu zorlu günlerinde ona destek olur. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçerek Hazar'ın maskesini düşürmeye çalışacaktır.

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.