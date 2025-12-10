CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI | 10 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI | 10 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından izlemeye devam ediyor. Peki, çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Gram altın fiyatı ne seviyede? 10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla çeyrek, gram, yarım ve ons altın satış rakamları merak edenler için derlendi. İşte günün en güncel altın fiyatları

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI | 10 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar güncel rakamları anbean takip ediyor. Peki, çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Gram altın fiyatları ne durumda? 10 Aralık 2025 Çarşamba gününe ait gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları belli oldu. İşte altın yatırımcılarının beklediği tablo…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.772,79TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.773,56TL

Canlı altın fiyatları 10 Aralık 2025

10 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,58 (Alış) - 42,59 (Satış)

◼EURO: 49,51 (Alış) - 49,56 (Satış)

◼STERLİN: 56,52 (Alış) - 56,81 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (10 Aralık)

FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlü şekilde devam etmesine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası "şahin" tondaki açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin yaklaşık yüzde 87 düzeyinde fiyatlandığını belirtiyor.

Jeopolitik gelişmeler de piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına yeterli önemi vermediği yönündeki açıklamaları yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendiriyor.

ABD'de yayımlanan kritik ekonomik veriler ise Fed'in çarşamba günü faiz indirimi açıklama ihtimalini artırdı. Eylülde tüketici harcamalarının ılımlı bir artış göstermesine rağmen, üçüncü çeyrek verileri ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri verdi. Ayrıca özel sektör istihdamı, son iki buçuk yılın en sert düşüşünü kaydederek dikkat çekti.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.772,79₺

Gram Altın Satış: 5.773,56₺

Çeyrek Altın Alış: 9.469,00

Çeyrek Altın Satış:9.542,00

Yarım Altın Alış: 18.938,00

Yarım Altın Satış: 19.085,00₺

Tam Altın Alış: 37.760,00₺

Tam Altın Satış: 38.018,00₺

Ata Altın Alış: 38.777,00₺

Ata Altın Satış: 39.027,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.284,40₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.524,93₺

Gümüş Alış: 83,83₺

Gümüş Satış: 83,90₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Aralık Çarşamba günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'ın stoperi İsviçre'den gelecek!
G.Saray'dan Salah bombası!
DİĞER
Yurt dışında takım çalıştıran Türk teknik direktörler! O isim listeye damgasını vurdu...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Hakan transferde son noktayı koydu!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takıma 2. yarıda ne oldu! Bu takıma 2. yarıda ne oldu! 02:00
Atletico Madrid rahat kazandı Atletico Madrid rahat kazandı 01:58
Gençler farklı kaybetti: 5-0 Gençler farklı kaybetti: 5-0 01:57
Sakata geldik Sakata geldik 01:56
Galatasaray'a yakışmadı Galatasaray'a yakışmadı 01:49
Dar kadronun sıkıntısı Dar kadronun sıkıntısı 01:48
Daha Eski
İdeal kadroyla sahada İdeal kadroyla sahada 01:47
Gel de yanma Gel de yanma 01:46
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! 01:43
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 01:43
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! 01:43
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:43