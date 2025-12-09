CANLI SKOR ANA SAYFA
TRT ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü, seyirciler tarafından merak ediliyor. Her hafta salı günleri yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin 9 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekrana gelmemesi üzerine izleyiciler, araştırmalara başladı. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçının yayımlandığını gören seyircilerin merak ettiklerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 09:05 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 23:26
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in en sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 9 Aralık Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Her hafta salı günü yeni bölümü yayımlanan dizi yerine TRT 1 ekranlarında UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçının oynaması üzerine seyirciler, dizinin yeni bölümü üzerine araştırmalara başladı. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok? Final mi yaptı, günü mü değişti? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

MEHMED:FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. TRT 1, aynı saatte oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçını yayınlayacak. Kanal, yoğun ilgi gören maçın öncelikli yayın hakkını değerlendirdiği için dizinin normal yayın günü geçici olarak ertelendi.

Dizinin yeni bölümü, bir sonraki hafta, 16 Aralık Salı günü ekrana gelecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

MEHMED:FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM KONUSU

Zeynel'in kaybıyla sarsılan Osmanlı ocağı, Sultan Mehmed'in kararlı duruşuyla yeniden kenetlenir. Mehmed, "Kanımızı yerde koymayacağız!" diyerek intikam yeminini ilan ederken, Kurtçu ve Bali Bey arasındaki gerginlik yerini Pontus'a karşı ortak bir hedefte birleşmeye bırakır. İçeride yaşanan beklenmedik yüzleşmeler, dışarıdaki düşmanlıkların gölgesinde şekillenirken eski hesaplar kapanır, yeni ittifaklar doğar.

Pontus cephesinden yükselen rüzgârlar, Osmanlı'ya karşı kurulan planların büyüdüğünü gösterir. Komnenos'un öfkesi, Uzun Hasan'ın Pontus'a yaklaşan desteği ve sarayda yankı bulan diplomatik adımlar, bölgedeki güç dengesini hiç olmadığı kadar hassas bir noktaya taşır. Mehmed ise karşısında yükselen bu yeni tehdide karşı zamanla yarışırken, devlet erkânı arasında bile farklı sesler yükselmeye başlar.

Doğu cephesinde ise Akkoyunlu tehdidi yaklaştıkça tansiyon yükselir. Şehzade Beyazıd ve Mustafa, babalarının emriyle kritik bir tahkimat görevi üstlenirken Osmanlı ordusu ise zorlu coğrafyada ilerlerken hem doğanın hem de görünmeyen tuzakların gölgesine düşer. Kadırga Yaylası'nda yaşanan ordu içindeki anlaşmazlıklar, Sultan Mehmed'in ordusuna gücünü yeniden hatırlattığı bir dönüm noktasına dönüşür. Mehmed, askerin içine girerek yaptığı etkileyici konuşmayla onlara yeniden ruh ve gayret aşılar. Ancak Sultan Mehmed ve ordusunu bekleyen asıl tehlike ileride bekliyordur…Gelevera Vadisi'nde…

