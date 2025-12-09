CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSKİ baraj doluluk oranları | 9 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

İSKİ baraj doluluk oranları | 9 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

9 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranları için güncel tablo merak ediliyor. Mevsim şartlarının değişmesi ve yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde dalgalanmalar yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre kentteki barajların doluluk oranlarında gün gün değişim izleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSKİ baraj doluluk oranları | 9 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul'da su yönetimi açısından önemli olan baraj doluluk oranları, 9 Aralık 2025 itibarıyla yeniden gündeme geldi. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlarda, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte seviyelerde kısmi artış görülüyor. Barajlardaki doluluk oranları; su tüketimi, hava sıcaklıkları ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Yetkililer, özellikle kış ve ilkbahar aylarının su kaynaklarını yenilemek için kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ güncel baraj doluluk oranları açıklandı mı?

BARAJ DOLULUK ORANI 9 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 8 Aralık Pazartesi günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,66 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

iski baraj

BARAJLARDA SON DURUM 8 ARALIK 2025

Elmalı: Yaklaşık %54

Istrancalar: Yaklaşık %32

Darlık: Yaklaşık %28

Terkos: Yaklaşık %20

Büyükçekmece: Yaklaşık %18

Sazlıdere: Yaklaşık %17

Ömerli: Yaklaşık %12

Alibey: Yaklaşık %11

Kazandere: Yaklaşık %3

Pabucdere: Yaklaşık %3

ASpor CANLI YAYIN

Süper Loto sonuçları açıklandı! (9 Aralık)
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
REKLAM - Türk Telekom
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30
Galatasaray'dan stoper harekatı! Galatasaray'dan stoper harekatı! 01:29
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! 01:29
Daha Eski
Dolmabahçe'de kazanan yok! Dolmabahçe'de kazanan yok! 01:29
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! 01:29
Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! 01:29
Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! 01:29
Akdeniz derbisinde kazanan yok! Akdeniz derbisinde kazanan yok! 01:29