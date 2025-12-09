FED FAİZ KARARI: FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FED aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Yılın son kararı ne zaman açıklanacak? Küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip FED Aralık 2025 faiz kararı için tarih netleşiyor. Yılın son toplantısında alınacak kararın, dolar, altın, kripto para ve tüm finansal piyasaları etkilemesi bekleniyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar "FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken, Aralık ayı faiz kararı öncesi beklentiler de şekillenmiş durumda. Ekonomistlere göre bu toplantı, 2026 para politikası görünümüne dair önemli sinyaller verebilir. FED faiz kararı ve uzman tahminleri haberimizde...

FED ARALIK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılına ilişkin para politikasının son adımlarını belirleyeceği Aralık ayı FOMC toplantısını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen bu toplantı, yılın son faiz kararına ışık tutacağı için yatırımcıların odağında bulunuyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de kamuoyuna duyurulacak. Söz konusu kararın, küresel piyasalarda dolar kuru, altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve kripto para varlıkları üzerinde belirgin etkiler yaratması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD ekonomisinde son dönemde açıklanan veriler, özellikle özel sektör istihdamında yavaşlamaya işaret ediyor. Ülkede tüketici talebinin zayıfladığına dair göstergelerin de güçlenmesi, FED'in sıkı para politikasında gevşemeye gidebileceği ihtimallerini artırıyor.

Bu çerçevede, analistler ve ekonomistler, FED'in Aralık ayı toplantısında faiz indirimi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında, yatırımcıların önemli bölümü FED'in politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitme ihtimalini yüzde 90 seviyesinde fiyatlıyor.

Piyasalarda oluşan bu güçlü beklenti, FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı yönlendirmeleri daha kritik hâle getiriyor. Powell'ın açıklamaları, sadece kısa vadeli faiz patikasını değil, 2026 yılı para politikası görünümünü de şekillendirecek nitelikte olacak.

Ekonomistler, olası bir faiz indiriminin ardından FED'in gelecek dönemde daha temkinli bir adım planı çizebileceğini, özellikle enflasyondaki seyir ve iş gücü piyasasındaki zayıflamanın politikada belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.