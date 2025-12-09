CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler FED FAİZ KARARI: FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI: FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı Aralık ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Yatırımcılar “FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?” sorularını araştırırken, ekonomistlerin Aralık ayı için faiz indirimi beklentileri de gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FED FAİZ KARARI: FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Yılın son kararı ne zaman açıklanacak? Küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip FED Aralık 2025 faiz kararı için tarih netleşiyor. Yılın son toplantısında alınacak kararın, dolar, altın, kripto para ve tüm finansal piyasaları etkilemesi bekleniyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar "FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken, Aralık ayı faiz kararı öncesi beklentiler de şekillenmiş durumda. Ekonomistlere göre bu toplantı, 2026 para politikası görünümüne dair önemli sinyaller verebilir. FED faiz kararı ve uzman tahminleri haberimizde...

FED ARALIK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılına ilişkin para politikasının son adımlarını belirleyeceği Aralık ayı FOMC toplantısını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen bu toplantı, yılın son faiz kararına ışık tutacağı için yatırımcıların odağında bulunuyor.

FED Faiz Kararı Aralık 2025

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de kamuoyuna duyurulacak. Söz konusu kararın, küresel piyasalarda dolar kuru, altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve kripto para varlıkları üzerinde belirgin etkiler yaratması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD ekonomisinde son dönemde açıklanan veriler, özellikle özel sektör istihdamında yavaşlamaya işaret ediyor. Ülkede tüketici talebinin zayıfladığına dair göstergelerin de güçlenmesi, FED'in sıkı para politikasında gevşemeye gidebileceği ihtimallerini artırıyor.

Bu çerçevede, analistler ve ekonomistler, FED'in Aralık ayı toplantısında faiz indirimi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında, yatırımcıların önemli bölümü FED'in politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitme ihtimalini yüzde 90 seviyesinde fiyatlıyor.

Piyasalarda oluşan bu güçlü beklenti, FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı yönlendirmeleri daha kritik hâle getiriyor. Powell'ın açıklamaları, sadece kısa vadeli faiz patikasını değil, 2026 yılı para politikası görünümünü de şekillendirecek nitelikte olacak.

Ekonomistler, olası bir faiz indiriminin ardından FED'in gelecek dönemde daha temkinli bir adım planı çizebileceğini, özellikle enflasyondaki seyir ve iş gücü piyasasındaki zayıflamanın politikada belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
"Görevde kalmak istiyorsa..."
Galatasaray'dan stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı 08:48
"Görevde kalmak istiyorsa..." "Görevde kalmak istiyorsa..." 08:38
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30
Daha Eski
Galatasaray'dan stoper harekatı! Galatasaray'dan stoper harekatı! 01:29
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! 01:29
Dolmabahçe'de kazanan yok! Dolmabahçe'de kazanan yok! 01:29
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! 01:29
Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! 01:29