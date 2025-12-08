CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Baraj doluluk oranları | 8 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

Baraj doluluk oranları | 8 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

8 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranları için güncel tablo merak ediliyor. Mevsim şartlarının değişmesi ve yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde dalgalanmalar yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre kentteki barajların doluluk oranlarında gün gün değişim izleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 09:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Baraj doluluk oranları | 8 Aralık 2025 İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul'da su yönetimi açısından önemli olan baraj doluluk oranları, 8 Aralık 2025 itibarıyla yeniden gündeme geldi. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlarda, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte seviyelerde kısmi artış görülüyor. Barajlardaki doluluk oranları; su tüketimi, hava sıcaklıkları ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Yetkililer, özellikle kış ve ilkbahar aylarının su kaynaklarını yenilemek için kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ güncel baraj doluluk oranları açıklandı mı?

BARAJ DOLULUK ORANI 8 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 7 Aralık Pazar günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,12 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

8 Aralık Pazartesi güncel baraj doluluk oranları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

BARAJLARDA SON DURUM 7 ARALIK 2025

Ömerli Barajı: %13,11

Darlık Barajı: %27,65

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %19,23

Alibey Barajı: %10,1

Büyükçekmece Barajı: %18,46

Sazlıdere Barajı: %16,87

Istrancalar Barajı: %30,84

Kazandere Barajı: %2,3

Pabuçdere Barajı: %2,41

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Cimbom'a Salah müjdesi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
G.Saray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları 07:24
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:05
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:03
"Dennis'in golü güzeldi ama..." "Dennis'in golü güzeldi ama..." 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! 00:44
Trabzonspor İzmir'de kazandı! Trabzonspor İzmir'de kazandı! 00:44
Daha Eski
Trabzonspor zirveyi karıştırdı! Trabzonspor zirveyi karıştırdı! 00:44
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi! 00:43
Trabzonspor 10 kişi kaldı Trabzonspor 10 kişi kaldı 00:43
G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama! G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama! 00:43
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! F.Bahçe'ye transfer müjdesi! 00:43
Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! 00:43