Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem

Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05 sıralarında Van ve çevresinde deprem hissedildiği açıkladı. Son depremler listesinde detaylar belli olurken, vatandaşlar "Van'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılaşılan son dakika deprem haberleri...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:24 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:29
Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05 civarında Van ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından "Van'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede moldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son depremlere ilişkin güncel veriler hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılırken, bölgedeki hareketliliğe dair tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, son dakika deprem verileri...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05'te Khoy, West Azarbaijan (İran)'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Van'a 38.99 kilometre uzaklıkta yaşanan sarsıntı Türkiye'de de hissedilirken, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede birçok şehirde hissedilen sarsıntının 5 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

