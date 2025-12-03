Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05 civarında Van ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından "Van'da deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede moldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son depremlere ilişkin güncel veriler hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılırken, bölgedeki hareketliliğe dair tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, son dakika deprem verileri...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05'te Khoy, West Azarbaijan (İran)'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Van'a 38.99 kilometre uzaklıkta yaşanan sarsıntı Türkiye'de de hissedilirken, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.05'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede birçok şehirde hissedilen sarsıntının 5 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.