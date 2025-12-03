İstanbul baraj doluluk oranları 3 Aralık | İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul baraj doluluk oranları 3 Aralık verileri İSKİ tarafından açıklandı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum merak edilirken, güncel baraj doluluk oranı rakamları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mevsimsel yağışların etkisi, kuraklık durumu ve önceki aylara göre değişim oranları da dikkat çekiyor. İSKİ baraj doluluk oranı verilerine göre hangi barajın doluluk seviyesi yükseldi, hangisinde düşüş yaşandı?

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 07:40
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 ARALIK | İSKİ baraj doluluk oranları 3 Aralık itibarıyla güncellendi ve İstanbul'da su seviyesiyle ilgili son tablo netleşti. Mevsim normallerinin altında kalan yağışlar, kuraklık riski ve su tüketimi şehrin gündemine oturdu. Güncel doluluk oranı verileri, önceki yıllarla karşılaştırıldığında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. İstanbul'da barajların doluluk durumu ne kadar? Su seviyesi artmaya devam ediyor mu? Detaylı analiz, grafikler ve baraj bazlı son durum bilgileriyle İstanbul'un su kaynaklarına dair tüm veriler yazının devamında...

BARAJ DOLULUK ORANI 3 ARALIK ÇARŞAMBA

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 3 Aralık Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,38 olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle mevsim normallerinin oldukça altında kalırken, şehrin su kaynakları açısından kritik bir duruma işaret ediyor. Yetkililer, artan su tüketimi ve kuraklık riskine dikkat çekerek vatandaşları tasarruflu olmaya çağırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bu güncel veriler, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde kış yağışlarıyla barajlardaki su seviyelerinin artması bekleniyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 ARALIK ÇARŞAMBA 2025

Ömerli Barajı: %15,13

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %20,59

Alibey Barajı: %11,04

Büyükçekmece Barajı: %19,88

Sazlıdere Barajı: %17,98

Istrancalar Barajı: %26,16

Kazandere Barajı: %2,79

Pabuçdere Barajı: %2,88

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

