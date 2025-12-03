CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto 3 Aralık Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 3 Aralık Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 3 Aralık Çarşamba günü çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenlerin zengin olma hayallerini süsleyen Sayısal Loto, bu haftanın talihlisine tam 401 milyon 968 bin 328 TL veriyor. Haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) gerçekleşen çekilişin sonuçlarını görmek ve kendi oynadığı numaraların ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler için Çılgın Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 13:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto 3 Aralık Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın talihlisi belli oluyor. 3 Aralık Çarşamba günü, talihlisine 401 milyon 968 bin 328 TL kazandıracak olan Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Kolonda yer alan 90 numaradan 6 tanesini, Joker ve Süper Star numarası ile birlikte doğru bilen kişiye verilecek rakam herkesin hayallerini süslerken haftanın talihlisini belirlemek için yapılan çekilişin sonuçlarını sizler için derledik. İşte 3 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO 3 ARALIK ÇARŞAMBA SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 1 ARALIK PAZARTESİ SONUÇLARI

16-33-61-63-72-84

JOKER: 60

SÜPER STAR: 9

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Kasım Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

AHaber CANLI YAYIN

Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor | CANLI
Eyüpspor-Çankaya SK | CANLI İZLE
DİĞER
Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası...
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... 13:25
Faruk Karadoğan vefat etti Faruk Karadoğan vefat etti 13:22
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları 13:20
Juve'den Kenan Yıldız açıklaması! Juve'den Kenan Yıldız açıklaması! 13:12
Esenler Erokspor-Karagümrük maçı detayları Esenler Erokspor-Karagümrük maçı detayları 12:54
Juventus’tan Oosterwolde hamlesi! Juventus’tan Oosterwolde hamlesi! 12:52
Daha Eski
G.Birliği'nde genel kurulun yapılacağı salon değişti G.Birliği'nde genel kurulun yapılacağı salon değişti 12:41
G.Saray oyuncusu Buğra Ergun'dan anlamlı mesaj G.Saray oyuncusu Buğra Ergun'dan anlamlı mesaj 12:38
Udinese’den Zaniolo açıklaması! Udinese’den Zaniolo açıklaması! 12:30
ZTK'da hakemler belli oldu! ZTK'da hakemler belli oldu! 12:18
Mina Anka birincilik peşinde! Mina Anka birincilik peşinde! 11:59
Göztepe Henrique'nin peşinde! Göztepe Henrique'nin peşinde! 11:56