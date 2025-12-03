Çılgın Sayısal Loto 3 Aralık Çarşamba | Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın talihlisi belli oluyor. 3 Aralık Çarşamba günü, talihlisine 401 milyon 968 bin 328 TL kazandıracak olan Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Kolonda yer alan 90 numaradan 6 tanesini, Joker ve Süper Star numarası ile birlikte doğru bilen kişiye verilecek rakam herkesin hayallerini süslerken haftanın talihlisini belirlemek için yapılan çekilişin sonuçlarını sizler için derledik. İşte 3 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO 3 ARALIK ÇARŞAMBA SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 1 ARALIK PAZARTESİ SONUÇLARI

16-33-61-63-72-84 JOKER: 60 SÜPER STAR: 9

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Kasım Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.