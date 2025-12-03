CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa’da 3 Aralık su kesintisi ne zaman sona erecek? Bursa’da BUSKİ tarafından planlanan su kesintisi 3 Aralık tarihinde bazı bölgelerde uygulanacak. Yetkililer, çalışmaların gün boyu sürebileceğini belirtiyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği, bölgesel farklılıklara bağlı olarak değişebiliyor.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 10:11 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:37
Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 3 Aralık su kesintisi ne zaman sona erecek? Bursa BUSKİ, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 Aralık'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulayacak. Kesintinin süresi ve suyun geri geleceği saatler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Vatandaşlar, su kesintisiyle ilgili en güncel bilgileri BUSKİ çağrı merkezi ve resmi duyurular üzerinden öğrenebilir. Bursa'da 3 Aralık günü BUSKİ tarafından yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Kesinti, özellikle planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşiyor. Suların geri gelme zamanı, çalışmaların ilerleyişine bağlı olarak değişebilir. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3 Aralık BUSKİ su kesintisi sorgula!

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA SU KESİNTİSİ 3 ARALIK ÇARŞAMBA

GEMLİK

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 02:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/12/2025 12:00

Kesim Tarihi: 02/12/2025 02:00

Açıklama: OSMANGAZİ; C4 Alt Bölgesinde Bulunan, Alemdar Mahallesi 1.Aykut Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 02.12.2025 Tarihinde 02:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/12/2025 12:00

Kesim Tarihi: 02/12/2025 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D11 Alt Bölgesinde Bulunan, Altınova Mahallesi Fuar Cadde ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 02.11.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Osmangazi Ilcesi Demirtas Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve civarinda 02.12.2025 - 08.12.2025 tarihleri arasinda 08.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

YILDIRIM

KAZIM KARABEKİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/12/2025 10:30

Kesim Tarihi: 02/12/2025 09:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3 _ D13 Alt Bölgesinde Bulunan, Kazım Karabekir Mahallesi Bekler Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 02.12.2025 Tarihinde 09:30 ile 10:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

