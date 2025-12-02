CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Salı Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Salı Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından 2 Aralık Salı günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu haftanın talihlisine ödül olarak tam 6 milyon 75 bin 817 TL. 60 numaradan 6 tanesinin doğru bilinmesi halinde kazananın büyük ikramiyeyi aldığı Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? İşte, 2 Aralık 2025 Salı Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Salı Süper Loto sonuçları

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 6 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuşacağı çekiliş, 2 Aralık Salı akşamı düzenlenecek. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. İşte Süper Loto 2 Aralık Salı sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ARALIK 2025 SALI

Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Aralık Salı akşamı saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlanacak.

SÜPER LOTO 30 KASIM KAZANAN NUMARALAR

9-12-22-34-43-56

Süper Loto çekiliş sonucu 2 Aralık Salı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Muş Spor-Konyaspor | CANLI İZLE
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüşecek | Önceki 9 turda ne yaşandı?
G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle!
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kazımcan'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı Kazımcan'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı 12:48
Newcastle United-Tottenham maçı detayları Newcastle United-Tottenham maçı detayları 12:32
Duran Kolombiya'da manşetleri salladı! 'Sonsuza dek hatırlanacak' Duran Kolombiya'da manşetleri salladı! 'Sonsuza dek hatırlanacak' 12:28
G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! 12:15
Lemina ve Semedo'dan dostluk mesajı Lemina ve Semedo'dan dostluk mesajı 11:48
Fulham-Manchester City maçı detayları Fulham-Manchester City maçı detayları 11:41
Daha Eski
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltında! Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltında! 11:21
Bournemouth-Everton maçı detayları Bournemouth-Everton maçı detayları 11:18
Nice’te skandal gece! Nice’te skandal gece! 11:00
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı 10:52
Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı detayları Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı detayları 10:31
Alperen'in kariyer gecesi hüzünlü bitti Alperen'in kariyer gecesi hüzünlü bitti 10:28