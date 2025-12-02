CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2026 yılı asgari ücret miktarı ve zam oranı merak konusu oluyor. Çalışanlar, asgari ücret ne kadar olacak ve yeni zam kaç TL olacak sorularının yanıtını araştırıyor. Hükûmet ve işçi-işveren temsilcilerinin görüşmeleri sonrası net rakamın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar olur? 2026 yılı asgari ücret miktarı ve zam oranı, işçi ve işveren temsilcilerinin yapılacak görüşmeleriyle netleşecek. Uzmanlar, ekonomik büyüme, enflasyon ve geçim şartları dikkate alındığında 2026 asgari ücretinin önceki yıla göre önemli bir artış gösterebileceğini belirtiyor. Çalışanlar, asgari ücret ne kadar olacak, yeni zam kaç TL olacak sorularının yanıtını heyecanla bekliyor. Açıklamanın ardından milyonlarca kişi maaşlarını ve bütçelerini yeniden planlayacak. Peki, 2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki rakamlar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışanın eline geçen miktar 22.104,67 TL'dir. Brüt asgari ücret ise Kesintiler yapılmadan önceki toplam tutar ise 26.005,50 TL'dir.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücretin net tutarı henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Yeni asgari ücreti belirlemekle görevli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftası itibarıyla toplanmaya başlamış ve görüşmeler Aralık 2025 ayı boyunca devam edecektir. Komisyonun kararı yıl sonuna doğru açıklanacak ve belirlenen yeni ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak, ekonomik hedefler (Orta Vadeli Program - OVP) ve uzmanların beklentileri doğrultusunda bazı tahmin senaryoları öne çıkmıştır.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları Aralık 2025 ayı içinde başlayacak ve yeni ücretin yıl sonuna doğru kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

%25 Zam Senaryosu: Bu oranın uygulanması durumunda net asgari ücretin yaklaşık 27.630 TL seviyesinde olması beklenmektedir.

%28,5 Zam Senaryosu (Enflasyon Odaklı): Hükümetin Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan %28,5'in baz alınması halinde net asgari ücretin yaklaşık 28.404 TL civarında olması öngörülmektedir.

%30 Zam Senaryosu: Yaygın tahminler arasında yer alan ve son yıllardaki artış dinamiklerine yakın kabul edilen %30'luk bir artışla net asgari ücretin yaklaşık 28.735 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

%35 Zam Senaryosu (Refah Payı Eklentisi): Yüksek enflasyonun etkisini azaltmak amacıyla refah payının daha yüksek tutulması durumunda, %35'lik bir artışla net asgari ücretin yaklaşık 29.841 TL seviyelerine çıkabileceği tahmin edilmektedir.

G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
