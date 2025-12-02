Kral Kaybederse yeni bölüm izle | Star TV Kral Kaybederse 29. bölüm izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kral Kaybederse yeni bölüm izle Kral Kaybederse tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Kral Kaybederse, yeni bölümüyle yine seyircilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Milyonlar tarafından merakla beklenen yeni bölüm, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de start alacak. Semra tarafından terk edilen Kenan Baran, arkadaşı İsmail'e sığınır. İsmail ve Ayşe tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışırken herkesin sırtını döndüğü Kenan'ın hayatı bu kez de geçirdiği kalp kriziyle sarsılır. İşte detaylar...

KRAL KAYBEDERSE 29. BÖLÜM KONUSU

Kenan, Semra'nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail'in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar.

Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar'ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur.

İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz.

Kenan'ın iyice kötüleştiğini gören İsmail, çareyi Handan'dan yardım istemekte bulur. Tam bu sırada Kenan'ın geçirdiği kalp kriziyle, Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanmak üzeredir.

