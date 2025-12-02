CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kral Kaybederse yeni bölüm izle | Star TV Kral Kaybederse 29. bölüm izle

Kral Kaybederse yeni bölüm izle | Star TV Kral Kaybederse 29. bölüm izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse, yeni bölümüyle 2 Aralık Salı akşamı ekranlara geliyor. Semra'nın bütün evi boşaltıp kaçmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Kenan Baran, dostlarının da kendisine sırtını dönmesiyle iyice dibe sürüklenir. Tüm bunların üzerine bir de kalp krizi geçiren Kenan için son artık çok yakındır. İşte Kral Kaybederse 29. bölüm izleme linki ve özeti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kral Kaybederse yeni bölüm izle | Star TV Kral Kaybederse 29. bölüm izle

Kral Kaybederse yeni bölüm izle

Kral Kaybederse tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Kral Kaybederse, yeni bölümüyle yine seyircilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Milyonlar tarafından merakla beklenen yeni bölüm, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de start alacak. Semra tarafından terk edilen Kenan Baran, arkadaşı İsmail'e sığınır. İsmail ve Ayşe tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışırken herkesin sırtını döndüğü Kenan'ın hayatı bu kez de geçirdiği kalp kriziyle sarsılır. İşte detaylar...

Kral Kaybederse 29. yeni bölüm izle

KRAL KAYBEDERSE 29. BÖLÜM KONUSU

Kenan, Semra'nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail'in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar.

Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar'ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur.

İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz.

Kenan'ın iyice kötüleştiğini gören İsmail, çareyi Handan'dan yardım istemekte bulur. Tam bu sırada Kenan'ın geçirdiği kalp kriziyle, Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanmak üzeredir.

Kral Kaybederse yeni bölümde neler olacak?

Kral Kaybederse yeni bölüm izle

Kral Kaybederse tüm bölümler | TIKLA-İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Dev derbi dünya basınında geniş yer buldu!
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! 12:15
Lemina ve Semedo'dan dostluk mesajı Lemina ve Semedo'dan dostluk mesajı 11:48
Fulham-Manchester City maçı detayları Fulham-Manchester City maçı detayları 11:41
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltında! Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltında! 11:21
Bournemouth-Everton maçı detayları Bournemouth-Everton maçı detayları 11:18
Nice’te skandal gece! Nice’te skandal gece! 11:00
Daha Eski
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı 10:52
Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı detayları Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı detayları 10:31
Alperen'in kariyer gecesi hüzünlü bitti Alperen'in kariyer gecesi hüzünlü bitti 10:28
Dev derbi dünya basınında geniş yer buldu! Dev derbi dünya basınında geniş yer buldu! 10:12
Rizespor-Pendikspor maçı detayları Rizespor-Pendikspor maçı detayları 10:01
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28