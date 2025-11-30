MasterChef kim kazandı? 30 Kasım MasterChef son bölüm izle!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye'de 30 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar için kritik bir aşama yaşandı. Heyecan dolu gecenin ardından ilk ceketi hangi ismin kazandığı merak ediliyor. İzleyiciler, "30 Kasım MasterChef kim kazandı?" sorusunu araştırıyor. Bireysel performanslara dönülen haftalarda hata yapmak istemeyen son 8 yarışmacı şefleri etkileyerek şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor. Peki, MasterChef ilk ceketi kim kazandı? MasterChef kim kazandı? İşte, 30 Kasım Pazar MasterChef son bölümü hakkında detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

30 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümününde ilk ceketi kazananan yarışmacının kim olduğu henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye'de son 8'e kalan yarışmacılar şunlar:

Gizem

Hakan

Barış

Mert

Çağatay

Sümeyye

Özkan

Sezer

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son elenen yarışmacı Ayla oldu.