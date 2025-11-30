CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MasterChef kim kazandı? 30 Kasım MasterChef son bölüm izle!

MasterChef kim kazandı? 30 Kasım MasterChef son bölüm izle!

30 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümünde yarışmacılar artık ceketi almak için kıyasıya rekabet edecek. İlk ceketi kimin alacağı merak edilirken, son 8'e kalan yarışmacılar hünerlerini sergileyerek programa damga vurmak istiyor. Kritik haftalara girilirken hata yapmak istemeyen isimler, şefleri etkilemeye devam ediyor. Peki, 30 Kasım MasterChef kim kazandı? MasterChef ilk ceketi alan yarışmacı kim? İşte, MasterChef son bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 14:18
MasterChef kim kazandı? 30 Kasım MasterChef son bölüm izle!

MasterChef Türkiye'de 30 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar için kritik bir aşama yaşandı. Heyecan dolu gecenin ardından ilk ceketi hangi ismin kazandığı merak ediliyor. İzleyiciler, "30 Kasım MasterChef kim kazandı?" sorusunu araştırıyor. Bireysel performanslara dönülen haftalarda hata yapmak istemeyen son 8 yarışmacı şefleri etkileyerek şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor. Peki, MasterChef ilk ceketi kim kazandı? MasterChef kim kazandı? İşte, 30 Kasım Pazar MasterChef son bölümü hakkında detaylar haberimizde...

MasterChef son bölüm

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

30 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümününde ilk ceketi kazananan yarışmacının kim olduğu henüz açıklanmadı.

MasterChef ilk ceketi kim kazandı?

MASTERCHEF SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye'de son 8'e kalan yarışmacılar şunlar:

MasterChef son 8'e kalan yarışmacılar

Gizem

Hakan

Barış

Mert

Çağatay

Sümeyye

Özkan

Sezer

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son elenen yarışmacı Ayla oldu.

MasterChef kim elendi

