MasterChef kim kazandı? 30 Kasım MasterChef son bölüm izle!

MasterChef Türkiye'de 30 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar için kritik bir aşama yaşandı. Heyecan dolu gecenin ardından ilk ceketi hangi ismin kazandığı merak ediliyor. İzleyiciler, "30 Kasım MasterChef kim kazandı?" sorusunu araştırıyor. Bireysel performanslara dönülen haftalarda hata yapmak istemeyen son 8 yarışmacı şefleri etkileyerek şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor. Peki, MasterChef ilk ceketi kim kazandı? MasterChef kim kazandı? İşte, 30 Kasım Pazar MasterChef son bölümü hakkında detaylar haberimizde...
MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?
30 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümününde ilk ceketi kazananan yarışmacının kim olduğu henüz açıklanmadı.
MASTERCHEF SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye'de son 8'e kalan yarışmacılar şunlar:
Gizem
Hakan
Barış
Mert
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Sezer
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de son elenen yarışmacı Ayla oldu.