Haberler Haberler İstanbul baraj doluluk oranları 30 Kasım | İSKİ Baraj doluluk oranı

İstanbul baraj doluluk oranları 30 Kasım | İSKİ Baraj doluluk oranı

İstanbul'da barajların doluluk oranı her geçen gün azalmaya devam ediyor. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, 30 Kasım Pazar günü, bir önceki güne göre yüzde 0,14 düşüş kaydedilen barajlarda genel doluluk oranı yüzde 18.38 oldu. Kritik seviyenin altında seyreden baraj doluluk oranları, mevsimsel yağışların görülmemesiyle endişe yaratacak seviyelerde seyrediyor. Sonbahar sona ererken beklenen yağışların hala megakente ulaşmaması ise kuraklık tehdidini artırıyor. İşte 30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 10:29
İstanbul baraj doluluk oranları 30 Kasım | İSKİ Baraj doluluk oranı

Son zamanlarda kuraklık endişeleri ve su tüketimindeki artış nedeniyle İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son veriler, şehrin içme suyu rezervlerindeki düşüşü gözler önüne serdi. Barajlardaki su seviyeleri, hem kamu kurumları hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, olası su sıkıntılarının önüne geçmek için yetkililer tasarruf uyarılarında bulunmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk oranı, 30 Kasım Pazar günü yüzde 18.38 olarak ölçüldü.

İSKİ baraj doluluk oranları 30 Kasım

BARAJ DOLULUK ORANI 30 KASIM PAZAR

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 30 Kasım Pazar günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,38 olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle mevsim normallerinin oldukça altında kalırken, şehrin su kaynakları açısından kritik bir duruma işaret ediyor. Yetkililer, artan su tüketimi ve kuraklık riskine dikkat çekerek vatandaşları tasarruflu olmaya çağırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bu güncel veriler, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde kış yağışlarıyla barajlardaki su seviyelerinin artması bekleniyor.

30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %15,13

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %20,59

Alibey Barajı: %11,04

Büyükçekmece Barajı: %19,88

Sazlıdere Barajı: %17,98

Istrancalar Barajı: %26,16

Kazandere Barajı: %2,79

Pabuçdere Barajı: %2,88

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

