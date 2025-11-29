CANLI SKOR ANA SAYFA
Baraj doluluk oranları 29 Kasım | İSKİ güncel verilerle barajlarda son durum!

Baraj doluluk oranları 29 Kasım | İSKİ güncel verilerle barajlarda son durum!

İstanbul'da barajların doluluk oranı her geçen gün azalmaya devam ediyor. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, 29 Kasım Cumartesi günü, bir önceki güne göre yüzde 0,19 düşüş kaydedilen barajlarda genel doluluk oranı yüzde 18.52 oldu. Kritik seviyenin altında seyreden baraj doluluk oranları, mevsimsel yağışların görülmemesiyle endişe yaratacak seviyelerde seyrediyor. Sonbahar sona ererken beklenen yağışların hala megakente ulaşmaması ise kuraklık tehdidini artırıyor. İşte 29 Kasım barajlarda son durum...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:35
Baraj doluluk oranları 29 Kasım | İSKİ güncel verilerle barajlarda son durum!

Son zamanlarda kuraklık endişeleri ve su tüketimindeki artış nedeniyle İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son veriler, şehrin içme suyu rezervlerindeki düşüşü gözler önüne serdi. Barajlardaki su seviyeleri, hem kamu kurumları hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, olası su sıkıntılarının önüne geçmek için yetkililer tasarruf uyarılarında bulunmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk oranı, 29 Kasım Cumartesi günü yüzde 15.52 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında son durum | 29 Kasım 2025

BARAJ DOLULUK ORANI 29 KASIM CUMARTESİ

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 29 Kasım Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,52 olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle mevsim normallerinin oldukça altında kalırken, şehrin su kaynakları açısından kritik bir duruma işaret ediyor. Yetkililer, artan su tüketimi ve kuraklık riskine dikkat çekerek vatandaşları tasarruflu olmaya çağırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bu güncel veriler, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde kış yağışlarıyla barajlardaki su seviyelerinin artması bekleniyor.

İSKİ baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %15,81

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,27

Terkos Barajı: %20,84

Alibey Barajı: %11,21

Büyükçekmece Barajı: %20,2

Sazlıdere Barajı: %18,34

Istrancalar Barajı: %24,38

Kazandere Barajı: %2,29

Pabuçdere Barajı: %3,13

İstanbul'da barajlar kritik seviyenin altında!

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

