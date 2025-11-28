İSKİ baraj doluluk oranları 28 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul baraj doluluk oranları! 28 Kasım Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul'un su durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İSKİ, 28 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'daki barajların doluluk seviyelerini takip eden vatandaşlar için İSKİ, Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının doluluk oranlarını duyurdu. 28 Kasım Cuma itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki son durumu ve doluluk oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSKİ 28 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin resm i ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 28 Kasım Cuma günü yüzde 18,95 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Barajlarımızın son 10 yılda, aynı tarihteki doluluk oranları şöyle:

27 Kasım 2025: %18,95

27 Kasım 2024: %28,43

27 Kasım 2023: %25,44

27 Kasım 2022: %34,75

27 Kasım 2021: %41,44

27 Kasım 2020: %25,45

27 Kasım 2019: %36,08

27 Kasım 2018: %49,64

27 Kasım 20217: %54,93

27 Kasım 2016: %34,02

27 Kasım 2015: %64,1

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 KASIM 2025

Ömerli Barajı: %16,45

Darlık Barajı: %28,18

Elmalı Barajı: %49,74

Terkos Barajı: %21,34

Alibey Barajı: %11,56

Büyükçekmece Barajı: %20,84

Sazlıdere Barajı: %18,55

Istrancalar Barajı: %23,6

Kazandere Barajı: %1,48

Pabuçdere Barajı: %3,31

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN