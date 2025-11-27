CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuç ekranı | 27 Kasım Süper Loto kazanan numaraları sorgulama

Süper Loto sonuç ekranı | 27 Kasım Süper Loto kazanan numaraları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından 27 Kasım Perşembe akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Bu haftanın talihlisine ödül olarak tam 127 milyon 590 bin 622 TL verilecek. 60 numaradan 6 tanesinin doğru bilinmesi halinde kazananın büyük ikramiyeyi alacağı Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Peki bu haftanın talihlisi kim oldu? İşte 27 Kasım Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 08:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuç ekranı | 27 Kasım Süper Loto kazanan numaraları sorgulama

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 127 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuşacağı çekiliş, 27 Kasım Perşembe günü yapılacak. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. İşte Süper Loto 27 Kasım Perşembe sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 KASIM 2025

Süper Loto çekilişi, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.30'da yapılacak. Çekilişin ardından kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Süper Loto kazanan numaralar 25 Kasım Salı

2-15-28-39-48-50

Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Kasım

SÜPER LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 30 Kasım Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı
TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
Beşiktaş'a şaşırtan öneri! Sergen Yalçın değerlendirmeye alacak...
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı 09:19
İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! 08:46
G.Saray'da Osimhen seferberliği! G.Saray'da Osimhen seferberliği! 08:41
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Daha Eski
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04