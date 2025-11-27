MasterChef kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye’de 27 Kasım bölümü izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Haftanın kritik yarışında dokunulmazlık oyunu nefes keserken, yarışmacıların performansları büyük merak uyandırdı. Peki MasterChef kim kazandı? MasterChef 27 Kasım eleme potasına kim girdi? Dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte, MasterChef son bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

MasterChef Türkiye izleyicileri, "27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusunu araştırıyor. Yarışma son bölümüyle ekranlara gelirken, dokunulmazlık oyunu yine stresli anlara sahne oldu. Takım oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlık oynandı ve kazanan yarışmacı belli oldu. Performans değerlendirmesi sonrası eleme potasına giren isimler açıklandı. İşte MasterChef 27 Kasım dokunulmazlık kazananı, eleme potasına giren yarışmacılar ve yarışmada yaşanan son gelişmeler…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 27 Kasım gecesi rekabet yine doruk noktasına ulaşıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkarmak için mücadele ederken, gecenin kazananı merakla bekleniyordu. MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel eleştirilere alınırken, oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayları belirleniyor. Yarışmanın bu bölümünde eleme potasına giren isimler henüz belli olmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

27 Kasım Perşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı akşam saatlerinde açıklanacak.

