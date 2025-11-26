CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 7. bölüm fragman izle

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 7. bölüm fragman izle

Eşref Rüya 7. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Dinçer'i seçen Nisan ile ilişkisine son veren Eşref, muhbiri bulmak için Çiğdem'e gitti. Çiğdem'in Nisan'ı arayarak Eşref'in orada olduğunu söylemesi üzerine alt üst olan Nisan, Eşref'i kazanmak için ne yapacak? Dinçer'in gerçek kimliği açığa çıkacak mı? Hepsi ve daha fazlası Eşref Rüya 7. bölüm fragmanında.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı | 7. bölüm fragman izle

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Dinçer'i seçen Nisan'ı terk eden Eşref, Çiğdem'e gider. Bunu öğrenen Nisan çılgına döner. Peki Nisan, Eşref'i nasıl geri kazanacak? İşte Eşref Rüya 7. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya 7. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

Eşref Rüya 6. bölüm konusu

Eşref Rüya 7. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

"Bir çuval inciri..."
G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
DİĞER
Galatasaray - Union SG maçının ardından sert sözler: "Galatasaray'a bedel mi ödettiler!"
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? 08:47
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! 08:31
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Daha Eski
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu 01:20
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar 01:20
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:20
İşte UEFA ülke puanında son durum İşte UEFA ülke puanında son durum 01:20
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 01:20