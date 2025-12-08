CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

8 Aralık Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın en çok araştırılan konularından biri olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruluyor. Kupon dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibini merak ederken, “Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı” da yoğun şekilde ziyaret ediliyor. 8 Aralık çekilişine ait kazandıran numaralar ve bilet sorgulama işlemleri resmi platform üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte bugünkü Sayısal Loto sonuçları ve detaylar…

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 14:49
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 8 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkân tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. İşte 8 Aralık Sayısal Loto sonucu hakkında merak edilenler…

ÇILGIN SAYISAL LOTO 8 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 8 Aralık Pazartesi günkü çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 6 ARALIK CUMARTESİ SONUÇLARI

14-38-56-73-74-87 Joker: 29 SüperStar: 81

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Aralık Pazartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçlar canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

G.Saray'da 3 isim Monaco maçında yok!
F.Bahçe bir kadro dışı kararı daha!
Galatasaray’dan resmi açıklama! Yıldız futbolcu Monaco maçında yok
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Liverpool'dan G.Saray'ın yıldızına ilk teklif!
Galatasaray'dan stoper harekatı!
