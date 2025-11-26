CANLI SKOR ANA SAYFA
26 Kasım son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

26 Kasım son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

26 Kasım Çarşamba günü meydana gelen depremlerle ilgili veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Özellikle bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, “Bugün deprem oldu mu?” ve “Deprem nerede gerçekleşti?” sorularını araştırıyor. Güncel deprem listesinde büyüklük, derinlik, saat ve lokasyon bilgileri yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli 26 Kasım son dakika deprem raporu ve Türkiye’de bugün kaydedilen sarsıntıların listesi…

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:52 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:32
26 Kasım son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntıları takip etmek için 26 Kasım son depremler listesini araştırıyor. "Az önce deprem mi oldu?" ve "Deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi?" soruları internette en çok arananlar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, bugün "26 Kasım'da deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem yaşandı?" sorularını aratıyor. Bugün yaşanan küçük ve büyük çaplı depremler, merkez üssü ve büyüklüğüyle birlikte listelendi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 26 Kasım Çarşamba güncel deprem listesi…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. Deprem kayıtları büyüklük, tarih, saat ve konum bilgisi ile düzenli olarak güncelleniyor.

👉 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

AFAD Son Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan deprem listesine göre, 26 Kasım 2025 tarihinde ülkenin birçok noktasında kaydedilen sarsıntılar bulunuyor. AFAD, meydana gelen depremlerin şiddeti, konumu ve oluş zamanı gibi detayları kamuoyuyla paylaşıyor. Uzmanlar, özellikle aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların deprem güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

👉 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 👈

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre 26 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda sarsıntılar meydana geldi. Bazı depremler çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, her deprem için büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini anlık olarak güncelliyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin en doğru ve hızlı bilgilere Kandilli'nin resmi deprem kayıt sisteminden ulaşabiliyor.

