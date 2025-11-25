CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Kral Kaybederse yeni bölüm izle | Star TV Kral Kaybederse 28. bölüm izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse, yeni bölümüyle 25 Kasım Salı akşamı ekranlara geliyor. Kenan Baran'ın boşanmanın ardından yaşadığı iflas süreci, onu iyice dibe çekecektir. Evine ve ofisine haciz konan Kenan, hayatına yeni giren Semra ile her şeyi baştan yazabilecek midir? Bu sırada Fadi, yeni evine yerleşerek işine yeniden sıkı sıkıya bağlanmaya çabalar. İşte Kral Kaybederse 28. bölüm izleme linki ve özeti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:31
Kral Kaybederse, yeni bölümüyle yine seyircilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Milyonlar tarafından merakla beklenen yeni bölüm, 25 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de start alacak. Boşanmanın ardından bir de iflas eden Kenan Baran uçurumun kenarındayken ona elini uzatan Semra, Kenan'ın hayatını kurtaracak mı yoksa karartacak mı? Fadi'yi yeni evinde neler bekliyor? İşte detaylar...

KRAL KAYBEDERSE 28. BÖLÜM KONUSU

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser'e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Kral Kaybederse son bölüm

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan'ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra'nın sınır tanımayan tavırları, Kenan'ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.

Kral Kaybederse 28. bölüm kesintisiz izle!

