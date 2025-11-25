Kadına yönelik şiddet son bulacak: Ulusal Eylem Genelgesi Planı nedir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. V. Ulusal Eylem Planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte kadın ve çocuk haklarının korunması konusunda hassasiyet kanunlara yansıtılırken 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın içeriği de nerak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 07:23
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı' yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan eylem planında, 2026-2030 yılları arası hayata geçirilecek eylemler yer alırken genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirmekte olduğu belirtildi. İşte genelgenin detayları...

V. Ulusal Eylem Planı nedir?

'KADINA ŞİDDET'LE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

2026-2030 yıllarını kapsayan eylem planında, bu süre zarfında gerçekleştirilecek çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasının önemi vurgulandı. 2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen 4 ulusal eylem planının uygulandığı hatırlatıldı.

👉25 KASIM 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN👈

Genelgede, bu alanda kararlı ve kapsamlı işbirliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı"nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede yeni dönem!

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE V. ULUSAL EYLEM PLANI NEDİR?

"Eylem Planı Bakanlığın resmi internet adresinde 'www.aile.gov.tr' yayımlanacaktır. 'Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek' amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar vermektedir. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklenmektedir. Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları Bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine gireceklerdir."

Bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporunun Cumhurbaşkanlığına gönderileceği ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı bildirilen genelgede, "Bu itibarla bütün kurum ve kuruluşların Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereğini rica ederim." ifadesi yer aldı.

