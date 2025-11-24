Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar merak ediliyor. Vatandaşlar, bu hafta yurt genelinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Bölgenin doğusunda rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6–8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor. Ülke genelinde ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, bu hafta hava nasıl olacak, hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz'de 24 Kasım'da fırtına bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6–8 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu 10

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.