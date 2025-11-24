CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi: 24 Kasım Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 24 Kasım Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa’da bugün bazı bölgelerde su kesintisi uygulanıyor. BUSKİ, 24 Kasım tarihli duyuruda altyapı çalışmaları kapsamında belirli bölgelerde su verilemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kesinti, planlı bakım onarım ve arıza tamir çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 13:38
Bursa BUSKİ su kesintisi: 24 Kasım Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayan vatandaşlar bugün yaşanan su kesintileri nedeniyle güncel duyuruları sorguluyor. BUSKİ'nin 24 Kasım tarihli açıklamasına göre bazı ilçelerde su kesintisi devam ediyor. Çalışmalar; boru hattı yenileme, bakım, arıza giderme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yürütülüyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar "24 Kasım BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusunu araştırıyor. BUSKİ'nin paylaştığı bilgilere göre sular, çalışmaların tamamlanmasının ardından sırayla yeniden verilecek. Bursa'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi listesi gün boyunca güncellenmeye devam edeceğinden, vatandaşların BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranını takip etmeleri öneriliyor.

BURSA 24-25 KASIM GÜNCEL SU KESİNTİSİ

İNEGÖL

CERRAH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/11/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 17:00

Kesim Tarihi: 24/11/2025 10:30

Açıklama: Anahat arızası sebebiyle 10.30 ile 17.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanlığıi tarafından yapılacak çalışmalar kapsaminda mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yasanması durumunda; Mustafakemalpasa İlcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/11/2025 19:00

Kesim Tarihi: 25/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Çamlica Mahallesi Lefkose Cadde, Acem Sokak, Erdem Sokak, Simsek Sokak, Güldeste Sokak ve Güven Sokak arasinda kalan bölge ve civarinda 25.11.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasinda su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA
