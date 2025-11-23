CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Teşkilat son bölüm | Teşikat 158. bölüm full izle!

Teşkilat son bölüm | Teşikat 158. bölüm full izle!

Teşkilat, temposu hiç düşmeyen hikayesiyle bu akşam bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Aksiyonun, gerilimin ve stratejik hamlelerin iç içe geçtiği yapım, yeni bölümünde sürpriz gelişmelerle tansiyonu yeniden en üst seviyeye taşıyacak. Diziyi yakından takip eden izleyiciler ise şimdiden “Teşkilat 158. bölüm izle” ve “Teşkilat yeni bölüm izleme linki” gibi aramalarla bölümle ilgili tüm ayrıntılara ulaşmaya çalışıyor. Peki, merakla beklenen Teşkilat yeni bölüm ne zaman ekrana geliyor? İşte Teşkilat 158. bölümüne dair tüm merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:53
Teşkilat son bölüm | Teşikat 158. bölüm full izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 158. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 158. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Teşkilat

Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız.

TEŞKİLAT 157. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir.

Teşkilat son bölüm

Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir. Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Teşkilat yeni bölüm full izle

El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

Teşkilat canlı izle

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

