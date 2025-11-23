Teşkilat son bölüm | Teşikat 158. bölüm full izle!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 158. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 158. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız. TEŞKİLAT 157. BÖLÜMDE NELER OLDU? Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir.

Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir. Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?