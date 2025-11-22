Baraj doluluk oranları | 22 Kasım İstanbul barajlarında son durum

CANLI SKOR ANA SAYFA
İSKİ'nin günlük olarak paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk oranı 22 Kasım Cumartesi günü yüzde 22,01 olarak ölçüldü. Kritik seviyede seyreden su seviyesi, düne göre yüzde 0,28 oranında azaldı. Uzmanların suyun tasarruflu kullanımı konusunda sık sık yaptığı uyarılarla birlikte kış yağışlarının başlamaması halinde kent genelinde kuraklık sorununun artacağı belirtiliyor. Peki barajlarda son durum ne? İşte 22 Kasım Cumartesi baraj doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:45
İstanbul'un barajları alarm veriyor! Kentte sonbaharda beklenen yağışların görülmemesi üzerine kuraklık çanları çalmaya başladı. İSKİ'nin günlük olarak yenilediği verilere göre, 22 Kasım Cumartesi günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 20,01 olarak ölçüldü. Kış yağışlarının da henüz başlamamasıyla kritik seviyeye gerileyen baraj doluluk oranları hakkında uzmanlar, sık sık uyarıda bulunuyor. Megakentlilere suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrılar yapılırken hangi barajda ne kadar su kaldığını sizler için derledik. İşte detaylar...

Barajlarda son durum 22 Kasım 2025

BARAJ DOLULUK ORANI 22 KASIM

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 22 Kasım Cumartesi günü barajların genel doluluk oranı yüzde 20,01 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

BARAJLARDA SON DURUM 22 KASIM 2025

Barajlarda son durum 22 Kasım

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %28,99

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %22,61

Alibey Barajı: %12,5

Büyükçekmece Barajı: %22,13

Sazlıdere Barajı: %19,76

Istrancalar Barajı: %20,78

Kazandere Barajı: %1,97

Pabuçdere Bar ajı: %3,89

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
