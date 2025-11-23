CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSKİ baraj doluluk oranları 2025 | İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ baraj doluluk oranları 2025 | İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ’nin günlük verilerine göre, İstanbul baraj doluluk oranı 23 Kasım Pazar günü yüzde 19,81 olarak kaydedildi. Kritik seviyede seyreden su miktarı, bir önceki güne kıyasla yüzde 0,20 düşüş gösterdi. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine sık sık dikkat çekerken, kış yağışlarının yeterli olmaması durumunda kent genelinde kuraklık riskinin artacağı uyarısında bulunuyor. Peki, 23 Kasım Pazar İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte, İstanbul baraj doluluk oranları ve kentteki su seviyesiyle ilgili tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSKİ baraj doluluk oranları 2025 | İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Kentte sonbaharda beklenen yağışların görülmemesi üzerine kuraklık çanları çalmaya başladı. İSKİ'nin günlük olarak yenilediği verilere göre, 23 Kasım Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 19,81 olarak ölçüldü. Kış yağışlarının da henüz başlamamasıyla kritik seviyeye gerileyen baraj doluluk oranları hakkında uzmanlar, sık sık uyarıda bulunuyor. Megakentlilere suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrılar yapılırken hangi barajda ne kadar su kaldığını sizler için derledik. İşte detaylar...

İSKİ baraj doluluk oranları 2025

BARAJ DOLULUK ORANI 23 KASIM

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 23 Kasım Pazar günü barajların genel doluluk oranı yüzde 19,81 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

BARAJLARDA SON DURUM 23 KASIM 2025

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Ömerli Barajı: %17,34

Darlık Barajı: %28,49

Elmalı Barajı: %50,05

Terkos Barajı: %21,97

Alibey Barajı: %12,19

Büyükçekmece Barajı: %21,65

Sazlıdere Barajı: %19,35

Istrancalar Barajı: %21,72

Kazandere Barajı: %1,7

Pabuçdere Bar ajı: %3,61

ASpor CANLI YAYIN

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer
Saran'dan limit planı! Transfer...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde...
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:21
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer 11:12
Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 11:11
Saran'dan limit planı! Transfer... Saran'dan limit planı! Transfer... 11:10
Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? 10:45
Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı 10:44
Daha Eski
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:19
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 10:17
Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... 10:03
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06