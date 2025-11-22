CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım tatil mi? Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte birçok öğrenci, veli ve eğitimci bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye’de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanan bu özel gün, öğretmenlerin emeklerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle geçiyor. 24 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:32
24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? Yarım gün tatil olacak mı? Öğrenciler ve öğretmenler bu sorulara yanıt arıyor. Resmi takvime göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına alınmış bir gün değildir. Bu nedenle eğitim kurumları, kamu daireleri ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi? Mevcut resmi takvim ve Cumhurbaşkanlığı çalışma düzenine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Bu tarihte okullar ve kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar!

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına alınmış bir gün değildir. Bu nedenle eğitim kurumları, kamu daireleri ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Bazı okullarda kutlama törenleri yapılabilir, program akışı nedeniyle ders saatlerinde düzenleme olabilir ancak ülke genelinde yarım gün ya da tam gün tatil uygulaması bulunmuyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi?

24 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Dolayısıyla 2025 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar açık olacaktır.

