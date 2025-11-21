CANLI SKOR ANA SAYFA
Deprem mi oldu? 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

21 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir, Malatya ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde sarsıntılar kaydedildi. “Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” sorusunun yanıtı için güncel verilere bakmak gerekiyor. İşte 21 Kasım 2025 son depremler listesi ve şiddet bilgileri…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 07:54
Deprem mi oldu? 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

21 Kasım 2025 son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, özellikle Balıkesir, Malatya ve Manisa gibi illerde kaydedildi ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Depremlerin şiddeti, merkez üssü ve meydana geldiği saat bilgileri merak konusu oldu. Güncel verilere göre, Türkiye genelinde yaşanan depremlerle ilgili "nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı haberimizde detaylı şekilde paylaşıldı. AFAD ve Kandilli'nin sağladığı bilgiler, yalnızca şiddet ve yer bilgisini değil, aynı zamanda olası artçı sarsıntılar ve güvenlik uyarılarını da içeriyor. 21 Kasım 2025 tarihli son depremler listesi, vatandaşların hem kendi bölgelerindeki durumu takip edebilmesi hem de olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 21 Kasım deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 07.30'a kadar büyüklükleri 0.7 ile 2.9 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli'nin sağladığı bilgiler, yalnızca şiddet ve yer bilgisini değil, aynı zamanda olası artçı sarsıntılar ve güvenlik uyarılarını da içeriyor. Uzmanlar, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate almasını ve ev, işyeri ya da okul gibi alanlarda deprem güvenliği önlemlerini almasını öneriyor. Depremlerden korunma yolları, acil durum çantası hazırlığı ve bina güvenliği gibi konular, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin raporlarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

