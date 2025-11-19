Son dakika deprem! İstanbul’da deprem mi oldu? 19 Kasım son depremler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alan "Son dakika deprem", "İstanbul deprem oldu mu?", "AFAD ve Kandilli deprem haritası" başlıkları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de meydana gelen depremler merak edilirken, resmi kurumlar tarafından paylaşılan bilgiler yoğun ilgi görüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri liste halinde yayınlıyor ve vatandaşlar konum, büyüklük ve derinlik bilgilerine erişebiliyor. Özellikle İstanbul deprem hareketliliği yakından izlenirken, deprem uyarıları ve son dakika gelişmeleri anlık olarak güncelleniyor. İşte son dakika deprem bilgileri ve Türkiye'de meydana gelen en güncel sarsıntılar…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde meydana gelen son depremler anlık olarak deprem takip sistemlerinde yayınlanmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok şehirde hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda merak uyandırdı.

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listeleri sık sık güncelleniyor. Bu listelerde; depremin merkez üssü, saati, derinliği ve şiddeti (magnitüd) gibi bilgiler yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD verileri daha çok resmî ve net sonuçlara göre düzenlenir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ise verileri Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlar.