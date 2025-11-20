CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede? 20 Kasım 2025

Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede? 20 Kasım 2025

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kaydettiği verilerle deprem takibi yapan vatandaşlar, 'Az önce deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde sismik hareketlilik devam ederken 20 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinden sabaha dek 40'ı aşkın küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi. Bunlardan en dikkat çekenlerinin merkez üsleri Kahramanmaraş ve Akdeniz olurken arama motorlarında son depremlere ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 07:15
Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede? 20 Kasım 2025

Son depremler listesi, vatandaşlar tarafından gün içinde en çok aratılan konular arasında yerini koruyor. Resmi verilere göre 53 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden neredeyse 3 yıl (6 Şubat 2025) geçerken 20 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinde, aynı bölgede yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları telaşlandırdı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, gece saatlerinde 2,9 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçerken günün en önemli sarsıntılarını ve detayları sizler için derledik.

Kahramanmaraş'ta deprem (20 Kasım 2025)

KAH RAMANMARAŞ GECE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin merkez üssü olduğu deprem, AFAD'ın verilerine göre, saat 03.39'da gerçekleşti. Derinliği 7.0 km olarak ölçülen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi'nde ise 2.8 olarak kayıtlara geçti. Briçok vatandaş tarafından hissedilmeyen bu depremin ardından bölgede küçük ölçekli başka sarsıntılar da hissedilirken uzmanlar, 6 Şubat depremlerinin ardından artçıların 2 yıl daha sürebileceğini belirtmişti.

Öte yandan gece saatlerinde bir dikkat çeken deprem de Marmara Bölgesi'nde kayıtlara geçti. Sabaha karşı, saat 04.36 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Büyükçekmece, şiddeti ise 2.2 olarak belirlendi. Balıkesir'de de 27 Ekim'de yaşanan depremin artçıları etkisini sürdürüyor. Kentte saat 04.01'de meydana gelen 2.3 şiddetindeki depremin ardından 2'nin altında çok sayıda deprem daha yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Kasım

Anasayfa
