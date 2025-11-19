Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD deprem

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Balıkesir'de deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruların cevaplarını araştırmayı sürdürüyor. İşte, 19 Kasım Çarşamba günü hissedilen Balıkesir depremi hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verileri...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 15:56
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de meydana gelen depremi duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrasında bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar bir kez daha internet aramalarına yöneldi. "Balıkesir'de deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede meydana geldi?" soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. 19 Kasım Çarşamba günü hissedilen depreme ilişkin hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi deprem verilerini kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.25'te Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olarak belirtilen sarsıntının 11.01 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi deprem verilerinde yer alan bilgilere göre, saat 15.25'te Balıkesir Sındırgı'da 3.4 büyülüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının 15.9 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

