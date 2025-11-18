Bursa BUSKİ su kesintisi! 18 Kasım Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bugün Bursa'da yaşayan birçok kişi "18 Kasım su kesintisi var mı?" ve "Sular ne zaman gelir?" sorularını araştırıyor. BUSKİ tarafından yayımlanan son duyuruya göre bazı ilçelerde bakım ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak planlı su kesintisi uygulanıyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" ve "Kesinti hangi mahallelerde uygulanıyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kesintinin etkilendiği bölgelerde vatandaşların depolama, içme ve günlük kullanım için su tasarrufu yapması tavsiye ediliyor. Bazı mahallelerde su kesintisinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, net dönüş süreleri BUSKİ sisteminden takip edilebiliyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Bazı mahallelerde su kesintisinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, net dönüş süreleri BUSKİ sisteminden takip edilebiliyor. Eğer siz de su kesintisinden etkilenen bölgelerde yaşıyorsanız, BUSKİ anlık duyuru ekranından suyun tekrar hangi saatte geleceğini kontrol edebilirsiniz.