Bugün okul var mı? Okullar açıldı mı? 17 Kasım 2025

Bugün okul var mı? Okullar açıldı mı? 17 Kasım 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde, yılda iki kez uygulanan ara tatilin ilki geride kaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin sömestr tatili öncesinde düzenlenen bir haftalık ara tatili sona erdi. 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından başlayan ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler, okula dönüş yoluna geçerken 'Bugün okul var mı, okullar açıldı mı, ara tatil bitti mi?' soruları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte 17 Kasım Pazartesi ders yapılacak mı? sorusunun cevabı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:56
Bugün okul var mı? Okullar açıldı mı? 17 Kasım 2025

Bugün okulların açılıp açılmadığını merak eden öğrenci ve veliler, arama motorlarındaki sorgulamalarını hızlandırdı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yanı sıra velileri de ilgilendiren bu soru, MEB takvimi ile yanıt buldu. Bu eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatil, 7 Kasım Cuma günü son ders ile birlikte başladı. Bir hafta ara tatille birlikte dinlenen okullular, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden okula dönüyor.

17 KASIM 2025 BUGÜN OKUL VAR MI?

17 Kasım 2025 tarihinde okul var. Birinci dönem eğitimi, ilk ara tatilin ardından Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte kaldığı yerden devam edecek. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

17 Kasım 2025 bugün okul var mı?

17 KASIM 2025 YARIM GÜN MÜ?

Hayır, 17 Kasım 2025 tarihinde okullarda tam gün ders işlenecek. İlk ara tatilin ardından Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek. Herhangi bir resmi tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor; öğrenciler tam gün ders görecek.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Birinci Ara Tatil: 10 Kasım 2025

Okul Başlangıcı: 17 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026

Okul Başlangıcı: 30 Ocak 2026

İkinci Ara Tatil: 16 Mart 2026

Okul Başlangıcı: 23 Mart 2026

Yaz Tatili: 26 Haziran 2026

