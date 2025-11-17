Bugün okul var mı? Okullar açıldı mı? 17 Kasım 2025

Bugün okulların açılıp açılmadığını merak eden öğrenci ve veliler, arama motorlarındaki sorgulamalarını hızlandırdı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yanı sıra velileri de ilgilendiren bu soru, MEB takvimi ile yanıt buldu. Bu eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatil, 7 Kasım Cuma günü son ders ile birlikte başladı. Bir hafta ara tatille birlikte dinlenen okullular, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden okula dönüyor.

17 KASIM 2025 BUGÜN OKUL VAR MI?

17 Kasım 2025 tarihinde okul var. Birinci dönem eğitimi, ilk ara tatilin ardından Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte kaldığı yerden devam edecek. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

17 KASIM 2025 YARIM GÜN MÜ?

Hayır, 17 Kasım 2025 tarihinde okullarda tam gün ders işlenecek. İlk ara tatilin ardından Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek. Herhangi bir resmi tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor; öğrenciler tam gün ders görecek.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

➡Birinci Ara Tatil: 10 Kasım 2025

➡Okul Başlangıcı: 17 Kasım 2025

➡Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026

➡Okul Başlangıcı: 30 Ocak 2026

➡İkinci Ara Tatil: 16 Mart 2026

➡Okul Başlangıcı: 23 Mart 2026

➡Yaz Tatili: 26 Haziran 2026