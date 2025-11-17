2026 YDS ne zaman? | ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihleri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ÖSYM tarafından yapılan ve adayların yabancı dil seviyesini ölçen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), yıl içinde 2 kez yapılmaktadır. Genellikle İngilizce katılım yoğun olsa da farklı dillerde de uygulanan sınav, tamamen okuma ve dil bilgisine dayalıdır; adaylar konuşma (speaking), yazma (writing) ve dinleme (listening) alanlarından sorumlu değildir. 2026 YDS tarihlerini merak edenler için detayları derledik.

2026 YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, 2026/YDS-1, 5 Nisan 2026 ve 2026/YDS-2 ise 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 YDS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi 2026/YDS-1 05.04.2026 18.02.2026 26.02.2026 04.03.2026 30.04.2026 2026/YDS-2 22.11.2026 30.09.2026 08.10.2026 14.10.2026 10.12.2026

YDS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Soru sayısı: 80 soru Süre: 180 dakika (3 saat)

Tüm oturumlar için standarttır: YDS/1, YDS/2 ve YDS e-YDS'de de aynı format geçerlidir.

YDS KONULARI VE SORU SAYISI