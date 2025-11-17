2026 YDS ne zaman? | ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yapılan ve adayların yabancı dil seviyesini ölçen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), yıl içinde 2 kez yapılmaktadır. Genellikle İngilizce katılım yoğun olsa da farklı dillerde de uygulanan sınav, tamamen okuma ve dil bilgisine dayalıdır; adaylar konuşma (speaking), yazma (writing) ve dinleme (listening) alanlarından sorumlu değildir. 2026 YDS tarihlerini merak edenler için detayları derledik.
2026 YDS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, 2026/YDS-1, 5 Nisan 2026 ve 2026/YDS-2 ise 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
2026 YDS BAŞVURU TARİHLERİ
|Kamu Personel Seçme Sınavı
|Sınav Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|Geç Başvuru Günü
|Sonuç Açıklama Tarihi
|2026/YDS-1
|05.04.2026
18.02.2026
26.02.2026
04.03.2026
|30.04.2026
|2026/YDS-2
|22.11.2026
30.09.2026
08.10.2026
|14.10.2026
|10.12.2026
ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
YDS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Soru sayısı: 80 soru Süre: 180 dakika (3 saat)
Süre: 180 dakika (3 saat)
Tüm oturumlar için standarttır: YDS/1, YDS/2 ve YDS e-YDS'de de aynı format geçerlidir.
👉YDS ÇIKMIŞ SORULAR | TIKLA-ÇÖZ👈
YDS KONULARI VE SORU SAYISI
- Kelime – Phrasal Verb Soruları
- Tense – Preposition – Dilbilgisi Soruları
- Cloze Test Soruları
- Cümle Tamamlama Soruları
- Çeviri Soruları
- Paragraf Soruları
- Diyalog Tamamlama Soruları
- Yakın Anlamlı Cümle Soruları
- Paragraf Tamamlama Soruları
- Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları