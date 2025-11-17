2026 YDS ne zaman? | ÖSYM YDS sınav ve başvuru tarihleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na katılacak adaylar için sınav tarihi belli oldu. İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca dillerinde de uygulanan YDS, akademik kadrolara yerleşmek, lisansüstü eğitim almak, kamu kurumlarında dil tazminatı almak, TUS, DUS, KPSS A ve benzeri alanlarda yabancı dil puanı gerektiren durumlar için tercih edilmektedir. Sınava girmeye hazırlanan adaylar için 2026 YDS ne zaman? sorusunun cevabını, sınav başvuru tarihlerini ve detayları haberimizde derledik.

ÖSYM tarafından yapılan ve adayların yabancı dil seviyesini ölçen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), yıl içinde 2 kez yapılmaktadır. Genellikle İngilizce katılım yoğun olsa da farklı dillerde de uygulanan sınav, tamamen okuma ve dil bilgisine dayalıdır; adaylar konuşma (speaking), yazma (writing) ve dinleme (listening) alanlarından sorumlu değildir. 2026 YDS tarihlerini merak edenler için detayları derledik.

2026 YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, 2026/YDS-1, 5 Nisan 2026 ve 2026/YDS-2 ise 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

2026 YDS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme SınavıSınav TarihiBaşvuru TarihleriGeç Başvuru GünüSonuç Açıklama Tarihi
2026/YDS-105.04.2026

18.02.2026

26.02.2026

04.03.2026

30.04.2026
2026/YDS-222.11.2026

30.09.2026

08.10.2026

14.10.202610.12.2026

YDS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Soru sayısı: 80 soru

Süre: 180 dakika (3 saat)

Tüm oturumlar için standarttır: YDS/1, YDS/2 ve YDS e-YDS'de de aynı format geçerlidir.

2026 YDS sınav ve başvuru tarihleri

YDS KONULARI VE SORU SAYISI

  • Kelime – Phrasal Verb Soruları

  • Tense – Preposition – Dilbilgisi Soruları

  • Cloze Test Soruları

  • Cümle Tamamlama Soruları

  • Çeviri Soruları

  • Paragraf Soruları

  • Diyalog Tamamlama Soruları

  • Yakın Anlamlı Cümle Soruları

  • Paragraf Tamamlama Soruları

  • Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

