BARAJ DOLULUK ORANLARI | 16 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANLARI | 16 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul baraj doluluk oranları, 16 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncellendi ve şehirdeki su durumu hakkında son bilgiler paylaşıldı. İSKİ’nin resmi internet sitesinden günlük olarak yayımlanan veriler, İstanbul halkına barajlardaki doluluk oranlarıyla ilgili net bir tablo sunuyor. Uzmanlar, yağışların başlamasıyla birlikte kuraklık riskinin geride kalacağını belirtiyor. 16 Kasım Pazar günü yapılan ölçümlere göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 21,24 olarak kaydedildi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI | 16 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalarak kritik seviyelere doğru ilerliyor. 16 Kasım 2025 Pazar günü, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 21,24 olarak ölçülürken geçen sene aynı tarihte barajlardaki doluluk miktarı yüzde 28,25 idi. Dün ise yüzde 21,38 olarak ölçülen barajlarda su miktarı bir günde yüzde 0,14 düşüş görüldü. İstanbullulara suyu tasarruflu kullanmaları için sık sık çağrı yapılırken 16 Kasım tarihli baraj doluluk oranlarını sizler için derledik.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ 2025

Ömerli Barajı: %18,38

Darlık Barajı: %30,42

Elmalı Barajı: %51,93

Terkos Barajı: %23,89

Alibey Barajı: %13,05

Büyükçekmece Barajı: %23,27

Sazlıdere Barajı: %20,8

Istrancalar Barajı: %17,73

Kazandere Barajı: %2,64

Pabuçdere Barajı: %4,7

16 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

