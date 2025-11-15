CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal

Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal

Çılgın Sayısal Loto, kazandırmaya devam ediyor. Bu haftaki çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen şans oyunu severler için 15 Kasım Cumartesi akşamı çekiliş gerçekleşecek. Büyük ikramiye bugün itibarıyla talihlisine tam 339 milyon 972 bin TL olarak ödenecek. Milyonlarca vatandaşın zengin olma hayallerini süsleyen Milli Piyango İdaresi'nin Çılgın Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 14:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Sayısal Loto çekilişinde gözler büyük ikramiyeye çevrildi. Bu haftanın devreden rakamı 336 milyon TL'yi geçti. Sonuçları öğrenmek isteyenler, biletlerini kontrol etmek ve ikramiye dağılımını görmek için hızlandırdı. Her hafta katılımın arttığı Sayısal Loto'da büyük ödülün kime gideceği merak konusu olurken haftanın talihlisi için nefesler tutuldu. İşte 15 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI 15 KASIM

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 15 Kasım Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Çılgın Sayısal'da bu haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO 12 KASIM SONUÇLARI

1 - 8 - 25 - 38 - 71 - 83 - 80 (Joker) - 47 (SüperStar)

ÇILLGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Buruk'un gözüne giremedi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco...
Ve resmen açıklandı! Cengiz ve İrfan Can...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan transfer açıklaması! Cengiz ve İrfan Can Kahveci... Adalı'dan transfer açıklaması! Cengiz ve İrfan Can Kahveci... 15:00
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 14:52
Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? 14:23
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:13
Portekiz'den flaş iddia! Rafa Silva... Portekiz'den flaş iddia! Rafa Silva... 13:07
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Rafa Silva sözleri! Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Rafa Silva sözleri! 12:51
Daha Eski
Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman? Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman? 12:39
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 11:58
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi 11:50
Danimarka-Belarus maçı detayları! Danimarka-Belarus maçı detayları! 11:34
Icardi için transferde flaş iddia! Icardi için transferde flaş iddia! 11:32
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? 10:52