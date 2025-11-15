Baraj doluluk oranı İSKİ | 15 Kasım 2025 İSKİ barajlarda son durum

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalarak kritik seviyelere doğru ilerliyor. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 21,38 olarak ölçülürken geçen sene aynı tarihte barajlardaki doluluk miktarı yüzde 28,49 idi. Dün ise yüzde 21,47 olarak ölçülen barajlarda su miktarı bir günde yüzde 0,09 düşüş görüldü. İstanbullulara suyu tasarruflu kullanmaları için sık sık çağrı yapılırken 15 Kasım tarihli barajlardaki son durumu sizler için derledik.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %18,33

Darlık Barajı: %30,7

Elmalı Barajı: %52,4

Terkos Barajı: %24,01

Alibey Barajı: %13,1

Büyükçekmece Barajı: %23,59

Sazlıdere Barajı: %21,02

Istrancalar Barajı: %19

Kazandere Barajı: %2,7

Pabuçdere Barajı: %4,64