Baraj doluluk oranı İSKİ | 15 Kasım 2025 İSKİ barajlarda son durum

Baraj doluluk oranı İSKİ | 15 Kasım 2025 İSKİ barajlarda son durum

İstanbul'daki baraj doluluk oranları, 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncellendi. İSKİ'nin resmi internet sitesinde, günlük olarak yayımlanan verilerle barajlardaki son durum hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor. İstanbul'da su seviyesi kritik seviyelerde ilerlerken kış yağışlarıyla birlikte kuraklık riskinin geride kalması bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 21,38 olarak ölçüldü. İşte barajlardaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:11
Baraj doluluk oranı İSKİ | 15 Kasım 2025 İSKİ barajlarda son durum

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalarak kritik seviyelere doğru ilerliyor. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 21,38 olarak ölçülürken geçen sene aynı tarihte barajlardaki doluluk miktarı yüzde 28,49 idi. Dün ise yüzde 21,47 olarak ölçülen barajlarda su miktarı bir günde yüzde 0,09 düşüş görüldü. İstanbullulara suyu tasarruflu kullanmaları için sık sık çağrı yapılırken 15 Kasım tarihli barajlardaki son durumu sizler için derledik.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 15 Kasım 2025

Ömerli Barajı: %18,33

Darlık Barajı: %30,7

Elmalı Barajı: %52,4

Terkos Barajı: %24,01

Alibey Barajı: %13,1

Büyükçekmece Barajı: %23,59

Sazlıdere Barajı: %21,02

Istrancalar Barajı: %19

Kazandere Barajı: %2,7

Pabuçdere Barajı: %4,64

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? 15 Kasım 2025

SON DAKİKA
