Devrim yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı. Türk sporunda büyük yatırımlar yapıldığının altını çizen Bakan Bak, "Türk sporunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, gençlerle ilgili vizyonel çalışmaları ve Türk sporuyla ilgili engin tecrübesi vesilesiyle gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Türk sporunda bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türk sporunun UEFA standartlarında, Avrupa standartlarında ve FIFA standartlarında 41 tane stadyum inşası tamamlandı. Bunun yanında onlarca, yüzlerce spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok spor tesisi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bunların meyvelerini almaya başlıyoruz. Bunun katkısı spordaki gelişmelerle de ölçülüyor" dedi.

2025'TE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

2025 yılında Türk sporunda önemli başarılar elde edildiğini aktaran Bakan Bak, "Bunların başında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın dünya şampiyonasında final oynaması. Orada maçta ben de vardım. Birlikte maçı izledik. Daha fazla sayı almamıza rağmen 3-2 kaybettik. Belki bu final tecrübe eksikliğinden olabilir. İlk defa final oynuyor takımımız. 2023'te takımımız Avrupa Şampiyonu olmuştu. 2024'te dünya sıralamasında üst sıralardaydık. VNL'de şampiyon olduk. Bunun yanında A Milli Erkek Voleybol Takımımızın da en genç takım olması, dünya şampiyonasında ilk altıda yer alması, finallerde yer alması bizim için gurur verici. Buradaki kulüplerimize ve kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Basketbolda da önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Bakan Bak, sözlerini şu şekilde sürdüdü: "Geçen yıl Avrupa ve dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Cumhurbaşkanlığı Kupası finaliyle açmıştık. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız kulüp başkanlarıyla beraberdi. Dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden bir tanesini İstanbul'a, ülkemize kazandırmış olduk ve meyvelerini de göreceğiz. Orada üç tane sadece altyapıların oynaması için salon var. A Milli Takımımızın kamp yapabileceği, bin 500 kişilik tribünüyle, oteli ile, basketbol lisesi ile bir kompleks var. Merkezinde de 10 bin kişilik bir basketbol salonu var. Yine bunun meyvesini de Basketbol Milli Takımımız'ın 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynamasıyla gördük."

TRABZONSPOR İLE GURUR DUYDUK

Trabzonspor U-19 Takımı'nın başarısının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Gerçekten kıvanç vericiydi, bir altyapıya ne kadar fazla yatırım yapmamız gerektiğini ifade eden bir örnekti. U-19 takımının başarısı, ülkemizdeki altyapılara yönelik heyecan vermesi bizleri gururlandırdı. Bu da çok çok önemli olarak görüyoruz" cümlelerine yer verdi.

DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAĞIZ

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağına inandığını vurgulayan Bakan Bak, "Özellikle futbolda A Milli Futbol Takımımızın grubunda, dünya kupası elemelerinde önemli maçları var. 15 Kasım'da Bulgaristan'la oynayacak, 18 Kasım'da İspanya'yla oynayacak. İnşallah gruptan lider çıkarız ama yine play-off'u garantilemiş gibiyiz. O yüzden takımımızın play-off'tan da Dünya Kupası biletini alacağına yürekten inanıyoruz. Genç bir jenerasyon, yine ifade ettiğimiz gibi genç takımlara yapılan yatırımlar önemli" şeklinde konuştu.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR

Avrupa kupalarında mücadele eden G.Saray, F.Bahçe ve Samsunspor'a başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Bak, "Diğer kulüplerimizin de tabii katkıları mutlaka var. Ülke puanına katkısı var, bizleri sevindiriyorlar. Futbolun ortak bir değer olması, sporun ortak bir değer olması, birleştirici gücü bizleri çok çok önemli bir şekilde etkiliyor. Ben gelecekte çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

PEK ÇOK ORGANİZASYON YAPACAĞIZ

Türkiye'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Bak, "Türkiye aynı zamanda altyapısıyla, spor tesisleriyle, organizasyon yeteneğiyle pek çok başarılı organizasyonu da ülkemize kazandırıyor. 2023'te Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirdik. 2026 yılında Avrupa Ligi Finali İstanbul'da olacak. 2027'de Konferans Ligi Finali olacak ve hepimizin de gururla söylediği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edeceğiz. Dolayısıyla bunlar çok çok kıymetli" dedi.

TEMİZ FUTBOL, TEMİZ SPOR İSTİYORUZ

Sporun bir ekonomi olduğuna değinen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporun yönetiminde de ekonomik şartlarında önemli değerleri var. Biz fair play istiyoruz. Biz adaletli sporda fair play'in ön plana çıkması istiyoruz. Temiz futbol istiyoruz, temiz spor istiyoruz. O yüzden devlet olarak da bu noktada gerekli önlemleri, çabaları yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de sporun diplomasi yönünü çok iyi kullanması bizim için de çok çok önemli. Spor bir diplomasi aracı aynı zamanda. Ben de parlamenterken, milletvekiliyken katıldığım, görev aldığım NATO'da ve diğer ülkelerdeki toplantılarda her zaman işe sporla başlardım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu en iyi en iyi kullanan liderlerden bir tanesi" diye konuştu.

TURKUVAZ MEDYA ÇABA GÖSTERİYOR

Spor Bakanı Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı. Gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Bak, "Turkuvaz Medya Grubu'nun spor zirvesi başlığı altında Türk sporunun geleceğiyle ilgili, vizyonuyla ilgili çeşitli panellerin yapıldığı, tartışmaların yapıldığı bu ortamda hepimiz sporun daha iyiye gitmesi için birlikte çalışıyoruz. Bu noktada Turkuvaz Medya'nın bu çabasına biz de destek vermek üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız" ifadelerini kullandı.