Barajlarda son durum | 12 Kasım 2025 barajlarda ne kadar su kaldı?

İstanbul'da yağışların başlaması ile birlikte güzel haber geldi. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir beklediği yağmurlar yüzünü gösterirken baraj doluluk oranları, aylar sonra ilk kez yükselişe geçti. Dün yüzde 21,41 olarak ölçülen barajlardaki genel doluluk miktarı, bugün yüzde 0,13'lük artış kaydederek yüzde 21,54'e ulaştı. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalırken 12 Kasım Çarşamba gününe ilişkin İSKİ verilerini sizler için derledik.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı, 12 Kasım Çarşamba günü yüzde 21,54 olarak ölçüldü. Dün yüzde 21.41 olan doluluk oranı, geçen yıl 11 Kasım'da ise yüzde 29,26 idi.

12 KASIM 2025 BARAJLARDA NE KADAR SU KALDI?

Ömerli Barajı: %17,24

Darlık Barajı: %31,57

Elmalı Barajı: %50,99

Terkos Barajı: %24,53

Alibey Barajı: %11,61

Büyükçekmece Barajı: %24,24

Sazlıdere Barajı: %21,81

Istrancalar Barajı: %23,56

Kazandere Barajı: %2,38

Pabuçdere Barajı: %4,34