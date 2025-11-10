MEB takvimi açıkladı: 2025 ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrencilerin en çok beklediği molalardan biri için tarih netleşti. Kasım ayında gerçekleşecek ilk ara tatil, hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 günlük keyifli bir dinlenme fırsatı sunacak. Yoğun ders temposundan kısa bir ayrılık anlamı taşıyan bu tatil için hem öğrenciler hem de veliler şimdiden plan yapmaya başladı. Peki, 2025 ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ara tatil tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

2025 ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

7 Kasım 2025 Cuma günü son ders zilinin çalacağı okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında olacak. Buna göre, Ara tatil 17 Kasım 2025 Pazartesi günü son bulacak.

Yarıyıl (sömestr) tatili ise 19 Ocak 2026'da başlayıp, 30 Ocak'ta son bulacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimi şöyle:

İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026