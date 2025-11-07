Son dakika: Futbol bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Kamuoyunu sarsan futbolda bahis operasyonu derinleşiyor! İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 17 hakem ve futbol dünyasından birçok tanınmış isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşa SK sahibi Turgay Ciner ve Fatih Saraç da bulunuyor. Toplamda 21 kişi hakkında işlem yapılırken, 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, bazı hakemlerin bahis siteleriyle finansal bağlantıları olduğu iddiasına dayandığı bildiriliyor. Bu kişilerin, maç sonuçlarına müdahale ederek bahis oranlarını etkileme girişiminde bulunduğu öne sürülüyor. Şu ana kadar tutuklanan hakem veya futbolcu isimleri resmi olarak açıklanmadı, ancak dosyada yer alan isimlerin Türk futbolunun çeşitli liglerinde aktif görevde oldukları belirtiliyor. Peki, tutuklanan hakemler ve yöneticiler kimler? Detaylar haberimizde...

FUTBOL BAHİS SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyunu sarsan futbolda bahis operasyonu derinleşiyor! İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 17 hakem ve futbol dünyasından birçok tanınmış isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı M. Ö., eski Kasımpaşa SK sahibi T. C. ve F. S. da bulunuyor. Toplamda 21 kişi hakkında işlem yapılırken, 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın, bazı hakemlerin bahis siteleriyle finansal bağlantıları olduğu iddiasına dayandığı bildiriliyor. Bu kişilerin, maç sonuçlarına müdahale ederek bahis oranlarını etkileme girişiminde bulunduğu öne sürülüyor.

Şu ana kadar tutuklanan hakem veya futbolcu isimleri resmi olarak açıklanmadı, ancak dosyada yer alan isimlerin Türk futbolunun çeşitli liglerinde aktif görevde oldukları belirtiliyor. Soruşturmanın spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı ve TFF Disiplin Kurulu'nun da ayrı bir inceleme başlattığı öğrenildi.

TUTUKLANAN HAKEMLER KİMLER?

17 hakem (A.K.K., A.T., B.K., B.T., B.E.A., C.B., E.A., M.Y., M.Ö., N.O., N.K., S.E.T., Ş.B., U.T., U.K., Y.Y., Y.Ş.), bir Süper Lig Takımı'nın başkanı, bir takımın eski sahibi ve eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.