CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika: Futbol bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Son dakika: Futbol bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Futbol dünyasında sarsıcı gelişme! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Aralarında 17 hakem, Eyüpspor Başkanı M. Ö., Kasımpaşa Spor Kulübü’nün eski sahibi T. C. ve bir dernek başkanı F. S.’ın da bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 08:47 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 08:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Futbol bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Kamuoyunu sarsan futbolda bahis operasyonu derinleşiyor! İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 17 hakem ve futbol dünyasından birçok tanınmış isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşa SK sahibi Turgay Ciner ve Fatih Saraç da bulunuyor. Toplamda 21 kişi hakkında işlem yapılırken, 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, bazı hakemlerin bahis siteleriyle finansal bağlantıları olduğu iddiasına dayandığı bildiriliyor. Bu kişilerin, maç sonuçlarına müdahale ederek bahis oranlarını etkileme girişiminde bulunduğu öne sürülüyor. Şu ana kadar tutuklanan hakem veya futbolcu isimleri resmi olarak açıklanmadı, ancak dosyada yer alan isimlerin Türk futbolunun çeşitli liglerinde aktif görevde oldukları belirtiliyor. Peki, tutuklanan hakemler ve yöneticiler kimler? Detaylar haberimizde...

FUTBOL BAHİS SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyunu sarsan futbolda bahis operasyonu derinleşiyor! İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 17 hakem ve futbol dünyasından birçok tanınmış isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı M. Ö., eski Kasımpaşa SK sahibi T. C. ve F. S. da bulunuyor. Toplamda 21 kişi hakkında işlem yapılırken, 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın, bazı hakemlerin bahis siteleriyle finansal bağlantıları olduğu iddiasına dayandığı bildiriliyor. Bu kişilerin, maç sonuçlarına müdahale ederek bahis oranlarını etkileme girişiminde bulunduğu öne sürülüyor.

Şu ana kadar tutuklanan hakem veya futbolcu isimleri resmi olarak açıklanmadı, ancak dosyada yer alan isimlerin Türk futbolunun çeşitli liglerinde aktif görevde oldukları belirtiliyor. Soruşturmanın spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı ve TFF Disiplin Kurulu'nun da ayrı bir inceleme başlattığı öğrenildi.

TUTUKLANAN HAKEMLER KİMLER?

17 hakem (A.K.K., A.T., B.K., B.T., B.E.A., C.B., E.A., M.Y., M.Ö., N.O., N.K., S.E.T., Ş.B., U.T., U.K., Y.Y., Y.Ş.), bir Süper Lig Takımı'nın başkanı, bir takımın eski sahibi ve eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.

ASpor CANLI YAYIN

İdefix-REKLAM
F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
DİĞER
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında tartışmalı son! Jhon Duran yerde kaldı hakem VAR'a gitti ama...
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
G.Saray'a transferde Lookman fırsatı!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 08:19
Bahis operasyonunda 17 hakem gözaltına alındı! Bahis operasyonunda 17 hakem gözaltına alındı! 08:15
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Daha Eski
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54