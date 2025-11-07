CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün ve haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün ve haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta, 7 Kasım 2025 Cuma günü yine nefes kesen bir bölüme sahne oldu. Gelinler, haftanın finali öncesinde en yüksek puanı almak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu ve haftanın birincisi kim oldu soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, kim elendi, kim altın kazandı? soruları sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 12:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün ve haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, haftanın son günüyle ekranlara geldi. Her bölümde olduğu gibi bugün de "Gelinim Mutfakta 7 Kasım 2025 puan durumu açıklandı mı?", "Günün birincisi kim oldu?" soruları merak konusu oluyor. Gelinler günün menüsünde aldıkları puanlarla haftanın finalinde altın bilezikleri kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin büyük ödülün sahibi olurken, elenecek isim de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 7 Kasım kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 KASIM 2025

Emsal:16

Tuğba:10

Berna:10

Hanife:15

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 5 KASIM 2025

Tuğba:16

Emsal:16

Berna: 9

Hanife:16

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 KASIM 2025

Tuğba:15

Emsal:15

Berna:13

Hanife:12

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2025

Hanife: 23 PUAN

Tuğba: 9 PUAN

Emsal: 9 PUAN

Berna: 13 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi!
İdefix-REKLAM
DİĞER
62 yaşındaki Yonca Evcimik fırtına gibi esti! Sosyal medya yıkıldı: “Sanki 30’larında…” Gençlik sırrı bakın neymiş!
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Henry’den G.Saray yorumu!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 11:43
Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! 11:37
Paris FC - Rennes maçı detayları! Paris FC - Rennes maçı detayları! 11:22
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 11:02
Suns Clippers'ı yendi Suns Clippers'ı yendi 11:00
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:58
Daha Eski
Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:55
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 10:55
Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! 10:35
Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? 10:29
Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:14
G.Saray'dan dev prim hamlesi! G.Saray'dan dev prim hamlesi! 10:13