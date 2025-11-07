GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün ve haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, haftanın son günüyle ekranlara geldi. Her bölümde olduğu gibi bugün de "Gelinim Mutfakta 7 Kasım 2025 puan durumu açıklandı mı?", "Günün birincisi kim oldu?" soruları merak konusu oluyor. Gelinler günün menüsünde aldıkları puanlarla haftanın finalinde altın bilezikleri kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin büyük ödülün sahibi olurken, elenecek isim de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 7 Kasım kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 KASIM 2025

Emsal:16

Tuğba:10

Berna:10

Hanife:15

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 5 KASIM 2025

Tuğba:16

Emsal:16

Berna: 9

Hanife:16

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 KASIM 2025

Tuğba:15

Emsal:15

Berna:13

Hanife:12

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2025

Hanife: 23 PUAN

Tuğba: 9 PUAN

Emsal: 9 PUAN

Berna: 13 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.