500 Bin Sosyal Konut başvuruları TC kimlik numarası ile nasıl yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi başlıyor! 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci pazartesi günü resmen start alacak. Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânı sunacak proje, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilecek. Vatandaşlar, “500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?” ve “TC kimlik numarasına göre başvuru sırası nasıl olacak?” sorularını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:52 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:53
Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkânı sunacak olan 500 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi günü başlıyor. TOKİ tarafından yürütülecek proje kapsamında, Türkiye genelinde uygun fiyatlı konutlar inşa edilecek. Vatandaşların merak ettiği en önemli konu, "Sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak?" sorusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasına göre başvurular e-Devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Böylece başvurular aşamalı olarak alınacak. Peki, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal Konut başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başvuruya açılacak.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

👉 Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranacaktır.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başvuruların 2025 Kasım ayında toplanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak konutların inşasına da 2025 Kasım itibarıyla başlanacak. Kura çekiminin ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yapılması hedefleniyor. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
